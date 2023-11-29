Два легендарных украинских футболиста вошли в список лучших форвардов мира

Опубликован список лучших нападающих мирового футбола 1980-х годов. В этот рейтинг, который возглавил знаменитый голландец Марко ван Бастен, вошли также киевские "динамовцы" Игорь Беланов и Олег Блохин, сообщает Zakon.kz.

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По версии издания FourFourTwo, на первой строчке лучших форвардов 80-х стоит игрок сборной Нидерландов, чемпион Европы 1988 года Марко Ван Бастен. Он опередил великого аргентинца Диего Марадону. Имена Игоря Беланова и Олега Блохина, которые широко известны болельщикам постсоветского пространства, заняли в списке 19-е и 25-е места.

Оба нападающих киевского "Динамо" в свое время получили престижную премию "Золотой мяч". Блохин удостоился этой чести в 1975 году, а Беланов – спустя 11 лет.





В рейтинг вошел также легендарный представитель грузинского и советского футбола Рамаз Шенгелия, которому дали место под номером 23.



Эксперты FourFourTwo включили в список лучших 32 футболистов, которые блистали мастерством в конце прошлого века. В топ-10, кроме Ван Бастена и Марадоны, вошли такие выдающиеся игроки, как Кенни Далглиш (Шотландия), Руд Гуллит (Нидерланды), Руди Феллер (Германия), Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Иан Раш (Уэльс), Жан-Пьер Папен (Франция), Уго Санчес (Мексика) и Хорхе Вальдано (Аргентина).

Тем временем в рейтинге лучших футболистов XXI века Лионель Месси только что опередил Криштиану Роналду.