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Вратарь сборной СССР Ринат Дасаев вошел в список лучших голкиперов мира

Футбол Лучший вратарь Фото: Instagram/football_stories_of_the_world
Английский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг из 32-х вратарей мира, которые были лучшими в 1980-х годах. Кумир болельщиков постсоветского пространства Ринат Дасаев занял в этом списке почетное второе место, сообщает Zakon.kz.

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Знаменитого советского вратаря обогнал не менее известный британский голкипер Питер Шилтон, рекордсмен сборной Англии по числу сыгранных матчей (125). Также он является обладателем мирового рекорда по наибольшему количеству официальных матчей в карьере – 1390 матчей.

Футбол Лучший вратарь

Фото: Instagram/pfaff.jeanmarie

В список первой пятерки лучших вратарей того поколения вошли выдающиеся Дино Дзофф (Италия), Жан-Мари Пфафф (Бельгия) и Вальтер Дзенга (Италия).

В топ-10 рейтинга гениальных вратарей 1980-х годов также включены: Рэй Клеменс (Англия), Луис Арконада (Испания), Мишель Прюдомм (Бельгия), Невилл Саутолл (Уэльс) и Харальд Шумахер (Германия).

Нельзя не отметить, что в рейтинге авторитетных голкиперов вписаны фамилии Андони Субисаррета (Испания, 15 место), Петер Шмейхель (Дания, 19) и Дэвид Симан (Великобритания, 25).  

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