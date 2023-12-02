Обидчик "Казаха" – в шаге от титульной гонки

Все, что нужно знать о бое Армана Царукяна против Бенейла Дариуша. Плюс кешбэк от Olimpbet, если прогноз на россиянина не сыграет.

3 декабря, в воскресенье, состоится первый зимний турнир UFC. Главное событие начнется около 8 утра по времени Астаны. Россиянин Арман Царукян (20-3) сразится с бойцом из первой пятерки рейтинга легковесов Бенейлом Дариушем (22-1-5).



Арман уже не один год пытается подобраться к статусу претендента на титул. Пока что в топе категории только старые знакомые лица: Гейджи, Порье, Оливейра. Никто из них не кажется серьезным конкурентом для чемпиона Махачева. Царукян, однако, еще в 2019 бился с Исламом и дал ему один из самых сложных боев в карьере. Поэтому фанаты с нетерпением ждут момента, когда россиянин получит шанс замахнуться на пояс.

Арман – один из самых эффектных бойцов дивизиона, мастер неожиданных киков и зрелищных нокаутов. В декабре прошлого года он разобрал Дамира "Казаха" Исмагулова, но предшествующий его бой с Матеушем Гамротом показал, что россиянину не хватает выносливости из-за слишком энергозатратного стиля. Царукян хорошо защищается от тейкдаунов и не бессилен в партере. Но эти навыки постепенно рассеиваются в поздних раундах.

Сверхактивное ведение боя – ненадежная тактика против борца. Дариуш – мастер по затягиванию соперников в глубокие воды. Иранец готов держать оппонента на настиле вечность. Эта тактика дала сбой в последнем поединке – Чарльз Оливейра нокаутировал Бенейла до того, как тот смог измотать его борьбой.

Вряд ли Царукян сможет повторить такой сценарий. После оглушительного поражения Дариуш будет действовать еще осторожнее. Но аналитики Olimpbet считают россиянина большим фаворитом: коэффициент на победу Дариуша – 3.35, на победу Царукяна – 1.33.

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