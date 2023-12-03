Битвы в Барселоне и Неаполе

В матчах воскресенья в Серии А и Ла Лиге сразятся "Наполи" с "Интером" и "Барселона" с "Атлетико".

Ла Лига. 15 тур. "Барселона" – "Атлетико". 4 декабря, 02:00 (по времени Астаны)



После 14 туров соперники имеют по 31 очку и делят третье-четвертое места в таблице Ла Лиги. Отставание от идущего первым "Реала" – всего три балла, и логично, что терять очки нет желания ни у команды Хави, ни у банды Симеоне. А значит, грядет битва!

В линии самого щедрого букмекера Казахстана можно найти такие коэффициенты на исходы противостояния: П1 – 1.94, Х – 3.75, П2 – 3.8.

Каталонцы идут фаворитами во многом за счет фактора своего поля. Но для "матрасников" что Олимпийский стадион Барселоны, что любая друга арена – ныне отнюдь не гандикап в пользу соперника. Не зря нынешний "Атлетико" был назван бандой – Симеоне в последние полтора сезона сумел переломить хребет собственным тренерским принципам, которые дотоле казались незыблемыми. А именно – игре от обороны, суперстрогости в защите, из-за чего футбол "Атлетико" на протяжении многих лет был настоящей мукой для любителей атаки.

Нынешний "Атлетико" – команда сверхатакующая. За 13 сыгранных туров сезона Ла Лиги мадридцы забили 30 мячей. В линии казахстанского букмекера №1 Olimpbet присутствует вариант ставки на индивидуальный тотал гостей в матчей (1) бол за коэффициент 1.83.

С трудом верится, что соперники "застегнутся на все пуговицы". К тому же "Барселона" небезгрешна в обороне – и это мягко сказано. За общий тотал голов в матче (2,5) бол в линии Olimpbet предлагается коэффициент 1.73.

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Фото: Olimpbet

Серия А. 14 тур. "Наполи" – "Интер". 4 декабря, 01:45

Как все любопытно в этой топ-дуэли в Серии А. "Наполи" не проигрывал "Интеру" в 20 из 22 матчах дома во всех соревнованиях. А миланцы не уступают в последних семи турах первенства, занимая первое место в таблице на данный момент. Так что нас ждет один из главных поединков европейского футбольного уик-энда.

В линии самого популярного букмекера Казахстана коэффициенты распределились так: П1 – 2.85, Х – 3.49, П2 – 2.45. Как видим, однозначного фаворита в матче нет. И это, пожалуй, справедливо. Встречаются оппоненты, достойные друг друга и по мощи, и по атакующей потенции.

На стадионе "Диего Армандо Марадона" хозяева будут играть под руководством Вальтера Мандзарри. Опытнейший наставник сменил в ноябре Руди Гарсию, который за несколько месяцев во главе команды не смог найти общий язык со многими футболистами. В середине недели неаполитанцы проиграли в гостях в Лиге чемпионов "Реалу" (2:4), но было заметно, что команда настроена сражаться, ей есть что показать даже в противостоянии с мощными "сливочными".

Так что "Интеру" Симоне Индзаги придется несладко, как бы шикарно ни смотрелась миланская команда в первой половине сезона Серии А. "Это Неаполь, детка", где гостям гарантировано только одно – лютая ненависть местных тиффози.

Интересно, что в Мадриде "Наполи" играл основным составом, в то время как "Интер" матч в ЛЧ в гостях против "Бенфики" по решению Индзаги провел полурезервом. Но даже в такой ситуации миланцы показали свой стержень – команда проигрывала 0:3, но сумела свести матч вничью 3:3.

Будет неестественно, если две команды с топ-атакой постараются сыграть в грядущем поединке с акцентом на оборону. В линии Olimpbet есть вариант ставки на тотал первого тайма (1) бол за коэффициент 1.75.

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