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Чем завершатся лигочемпионские баталии в Неаполе и Милане

Чем завершатся лигочемпионские баталии в Неаполе и Милане Фото: Olimpbet
Olimpbet предлагает аналитику к матчам "Наполи" – "Реал" и "Интер" – "Бенфика" второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Группа С. "Наполи" (Неаполь, Италия) – "Реал" (Мадрид, Испания). 4 октября, 01:00 (время Астаны)

К очной встрече победитель Серии А и вице-чемпион Ла Лиги подходят в прекрасном расположении духа. На минувших выходных обе команды добились разгромных выездных побед в первенствах Италии и Испании соответственно. "Наполи" уничтожил "Лечче" 4:0, а "Реал" поставил на место выскочек из "Жироны" 3:0, сместив каталонцев с верхней строчки таблицы Примеры.

Успешно неаполитанцы с мадридцами стартовали и в Лиге чемпионов. В первом туре группы С "адзурри" в гостях обыграли португальскую "Брагу" 2:1, а "сливочные" на своем поле в компенсированное время дожали неуступчивый "Унион" из Берлина – 1:0.

Что касается статистики личного противостояния "Наполи" и "Реала", то она очень благоволит "королевскому клубу". Соперники встречались друг с другом четырежды, "галактикос" не проиграли ни разу – три победы и одна ничья.

Но сейчас эксперты Olimpbet видят шансы соперников на победу практически равными: П1 – 2.64, Х – 3.69, П2 – 2.59. Кроме того, самый надежный букмекер Казахстана верит, что в матче на стадионе имени Диего Марадоны удастся отличиться и тем, и другим: Обе забьют: да –1.6.

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Чем завершатся лигочемпионские баталии в Неаполе и Милане

Фото: Olimpbet

Группа D. "Интер" (Милан, Италия) – "Бенфика" (Лиссабон, Португалия). 4 октября, 01:00

Клубы из Милана и Лиссабона совсем недавно выясняли отношения между собой – на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Это была славная охота, завершившаяся победой "нерадзурри" с общим счетом 5:3.

Жребий снова свел "Интер" и "Бенфику" в главном еврокубке, только теперь на групповом турнире, который итальянцы с португальцами начали по-разному. "Бенфика" на своем поле по всем статьям уступила "Ред Буллу" из Зальцбурга 0:2, а "Интер" вырвал ничью в гостях у "Реала Сосьедад", уйдя от поражения усилиями Лаутаро Мартинеса за считанные минуты до финального свистка – 1:1.

Аналитики считают хозяев предстоящего сражения безоговорочными фаворитами, ведь "Интер" еще ни разу не проигрывал "Бенфике" в истории их пятиматчевого противостояния: П1 – 1.8, Х – 3.92, П2 – 4.47. При этом наиболее вероятный счет, по мнению самого щедрого букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 7.12.

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