Казахстанская пара выиграла чемпионат мира по спортивным танцам
Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.
Наша пара не имела себе равных по итогам выступления в десяти различных видах танцев, в конкуренции с представителями из 27 стран Европы и Азии.
Пара Ленкитис-Беленькая в борьбе за "золото" молодежного ЧМ-2023 опередила своих основных конкурентов: Адриа Эрнандес-Эмилия Ульсинейт (Эстония) и Владимир Чебану-София Чьореску (Румыния).
Фото: Instagram/drs_kz
Стоит отметить, что для казахстанских танцоров это вторая золотая медаль с мирового первенства кряду. В 2022 году на соревнованиях в Латвии на высшую ступень пьедестала почета поднялись другая казахстанская пара – Максим Жиленков и Арина Молочникова.
Фото: Мария Гончарова
Также медалями различного достоинства отметились и наши юные танцовщицы, которые были лучшими в своих категориях.
По регламенту данного ЧМ-2023 парам давалось меньше двух минут, чтобы исполнить все 10 танцев из европейской и латиноамериканской программ.