Казахстанцы второй год подряд берут "золото" мирового первенства по танцам

Танцевальный дуэт из Алматы Тамара Беленькая и Нейдас Ленкайтис стали чемпионами мира 2024 года в молодежном двоеборье. Если в прошлом году нашей паре не было равных в Астане, то в этот раз они стали лучшими в Португалии, сообщает Zakon.kz.

Большую конкуренцию казахстанским танцорам в Португалии составили представители из 28 стран, которые боролись за титул чемпионов мира.

В итоге наша пара доказала, что нет ничего невозможного. Они впервые в истории танцевального спорта Казахстана второй год подряд завоевали титул чемпионов мира.

Нейдас и Тамара тренируются под руководством Натальи Беклемишевой.