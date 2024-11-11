Казахстанцы второй год подряд берут "золото" мирового первенства по танцам
Фото: Instagram/top_dance_almaty
Танцевальный дуэт из Алматы Тамара Беленькая и Нейдас Ленкайтис стали чемпионами мира 2024 года в молодежном двоеборье. Если в прошлом году нашей паре не было равных в Астане, то в этот раз они стали лучшими в Португалии, сообщает Zakon.kz.
Большую конкуренцию казахстанским танцорам в Португалии составили представители из 28 стран, которые боролись за титул чемпионов мира.
В итоге наша пара доказала, что нет ничего невозможного. Они впервые в истории танцевального спорта Казахстана второй год подряд завоевали титул чемпионов мира.
Нейдас и Тамара тренируются под руководством Натальи Беклемишевой.
Стоит напомнить, что год назад в Астане дуэт Нейдас Ленкайтис и Тамара Беленькая также занял первое место на своем дебютном молодежном ЧМ-2023.
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