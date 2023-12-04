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Лидер сборной Казахстана по фристайл-акробатике завоевала "бронзу" этапа Кубка мира

Лидер сборной Казахстана по фристайл-акробатике завоевала "бронзу" этапа Кубка мира Фото: olympic.kz
Лидер команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова стала третьей на этапе Кубка мира (ЭКМ) в Руке (Финляндия). Об этом 4 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) РК, сообщает Zakon.kz.

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По данным НОК, бронзовую медаль казахстанке принес результат 77,43 балла. Первое место осталось за Марион Тено из Канады (99,05), а второе – за Даниэль Скотт из Австралии (88,47).

"Данный ЭКМ стал первым в новом сезоне", – добавили в пресс-службе НОК РК.

Ранее Жанбота Алдабергенова становилась призером этапа Кубка мира в Финляндии три раза: в 2019 и 2021 годах – "серебро", в 2022 году – "бронза". Вместе с тем в 2019 году казахстанка поднималась на первую ступень пьедестала на ЭКМ.

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