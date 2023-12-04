Фигурист Рахат Бралин стал бронзовым призером турецкого турнира

19-летний казахстанский фигурист Рахат Бралин поднялся на третью ступень пьедестала почета на международном турнире в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Молодой астанчанин завоевал бронзовую медаль на турнире Bosphorus Cup-2023, который проходил на турецком льду, передает пресс-служба комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК. Он набрал 203,40 балла по итогам короткой и произвольной программы.





Фото: Instagram/committee_sport

Казахстанский фигурист в борьбе "золото" уступил представителю Азербайджана Владимиру Литвинцеву (221.10 очков) и хозяину соревнований Бураку Демирбога (211.02 очка). Всего в этих состязаниях приняли участие 193 спортсмена из 34 стран.

Это уже вторая медаль Рахата Бралина за последние 10 дней на международной арене. 23 ноября наш фигурист завоевал серебряную награду на международном турнире Tallinn Tropfy-2023.