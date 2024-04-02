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Казахстанские пара дзюдоисты завоевали две "бронзы" на турецком Гран-при

Пара Дзюдо Турнир Бронза, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 10:03 Фото: Instagram/kaz_para_judo
1 апреля в турецком городе Анталья стартовал традиционный международный турнир Grand Prix-2024 по пара дзюдо, где в первый же день отличились казахстанцы. Они поднялись на третью ступень пьедестала почета, сообщает Zakon.kz.

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Сначала один из лидеров казахстанской сборной по пара дзюдо Ергали Шамей стал бронзовым призером турецких состязаний в весовой категории до 73 кг (J1).

Далее еще одну медаль бронзового качества в нашу копилку добыла Даяна Федосова в весе до 57 кг (J2).  

Соревнования продолжатся до 4 апреля. Казахстан на этом турнире представлен самым сильнейшим составом, куда вошли 10 мужчин и семь женщин.

Пара Дзюдо Турнир Бронза, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 10:03

Фото: Instagram/kaz_para_judo

Ергали Шамей, который добыл первую медаль для казахстанской сборной, на этих соревнованиях является чемпионом мира 2022 года. А также наш дзюдоист в прошлом году завоевал "золото" Азиатских игр в Гуанчжоу (Китай).  

Там же, на Азиатской пара олимпиаде 2023 года, Даяна Федосова вошла в список призеров, заняв третье место.   

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