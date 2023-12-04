Веселый матч из Серии А и схватка аутсайдеров Ла Лиги

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным футбольных событиям понедельника.

Серия А. 14-й тур. "Торино" (Турин) – "Аталанта" (Бергамо). 5 декабря, 01:45 (время Астаны)

Матч на "Олимпийском" стадионе Турина закрывает программу 14-го тура чемпионата Италии. Встреча между "Торино" и "Аталантой" абсолютно точно заслуживает отдельного к ней внимания, в этом споре скучно наверняка не будет.

Если взглянуть на статистику пяти последних лет, то легко можно обнаружить, насколько яркими и зрелищными получались дуэли "черно-синих" с "гранатовыми". 3:2, 3:3, 4:2, 4:4, 7:0 – с такими результатами завершались игры между "Торино" и "Аталантой", начиная с сезона-2019/20.

А ведь помимо обилия голов, эти матчи неизменно сопровождали другие интересные события: спорные судейские решения, пенальти, удаления. Скажем, во встрече, состоявшейся 25 января 2020 года и завершившейся со счетом 7:0 в пользу "Аталанты", бергамаски дважды пробивали 11-метровые, а туринцы к финальному свистку находились на поле вдевятером, при этом именно "гранатовые" выступали в роли хозяев.

Но сейчас команде Джан Пьеро Гасперини вряд ли стоит надеяться на столь легкую прогулку по Турину, которая у нее была без малого четыре года назад. "Аталанта" набрала всего одно очко в трех предыдущих турах, опустившись из еврокубковой зоны в середину турнирной таблицы. Впрочем, у "Торино" ситуация не лучше, коллектив Ивана Юрича располагается за пределами первой десятки лучших клубов Серии А, отставая от своего ближайшего соперника на четыре балла.

Эксперты Olimpbet не видят заведомого фаворита в этом матче, отдавая небольшое предпочтение гостям: П1 – 3.08, Х – 3.28, П2 – 2.47. Однако на этот раз букмекер № 1 сильно сомневается в том, что зрители увидят град забитых мячей: Тот (2.5) М – 1.67, Б – 2.15.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 15-й тур. "Сельта" (Виго) – "Кадис" (Кадис). 5 декабря, 02:00

Клубы из Галисии и Андалусии каким-то причудливым образом двигаются по дистанции Примеры в совершенно одинаковом темпе. После того, как "Сельта" и "Кадис" синхронно одолели своих соперников в четвертом туре чемпионата, они напрочь забыли радостный вкус победы.

Их безвыигрышные серии в Ла Лиге достигли уже десяти матчей. Более того, за этот отрезок команды Рафаэля Бенитеса и Серхио Гонсалеса набрали одинаковое количество очков – по четыре.

Что касается истории личных взаимоотношений этих противников, то в ней тоже сложилась определенная закономерность. Из восьми последних очных встреч лишь в одной отличиться удалось обеим сторонам, вот и в минувшем сезоне соперники обменялись "сухими" домашними победами.

Аналитики Olimpbet полагают, что у "Сельты" гораздо больше шансов добиться успеха, который позволит ей покинуть зону вылета и с большой долей вероятности отправить туда "Кадис": П1 – 1.63, Х – 3.97, П2 – 5.95. При этом самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что забить, скорее всего, снова удастся только одной команде: ОЗ: да – 2.05, ОЗ: нет – 1.76.

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