Четвертое золото завоевал Казахстан на юниорском ЧМ по боксу
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Тулебек одержал победу раздельным решением судей (4:1).
В финал мирового первенства у Казахстана смогли выйти 4 боксера, хотя изначально мужская и женская команды суммарно были представлены 26 спортсменами – во всех весовых категориях. Однако все 4 финалистов в итоге завоевали золотые медали: вчера у девушек "золото" стране принесли Аяжан Сыдык (54 кг), Толганай Касымхан (60 кг) и Айсулу Мухит (66 кг), а сегодня у парней награду высшей пробы завоевал Нурасыл Тулебек (54 кг).
Отметим, что ранее молодежная сборная Казахстана по боксу завоевала 9 золотых медалей на чемпионате Азии, который прошел на столичном ринге.