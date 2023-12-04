Четвертое золото завоевал Казахстан на юниорском ЧМ по боксу

В финале юниорского Чемпионата мира по боксу в весовой категории до 54 кг казахстанский боксер Нурасыл Тулебек встретился со спортсменом из Индии Джатином, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Тулебек одержал победу раздельным решением судей (4:1).

В финал мирового первенства у Казахстана смогли выйти 4 боксера, хотя изначально мужская и женская команды суммарно были представлены 26 спортсменами – во всех весовых категориях. Однако все 4 финалистов в итоге завоевали золотые медали: вчера у девушек "золото" стране принесли Аяжан Сыдык (54 кг), Толганай Касымхан (60 кг) и Айсулу Мухит (66 кг), а сегодня у парней награду высшей пробы завоевал Нурасыл Тулебек (54 кг).



Отметим, что ранее молодежная сборная Казахстана по боксу завоевала 9 золотых медалей на чемпионате Азии, который прошел на столичном ринге.