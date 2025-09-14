На своем первом ЧМ по боксу Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль
Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Торехан Сабырхан успешно дебютировал на взрослом чемпионате мира. В Ливерпуле (Великобритания) Торехан дошел до финала в весовой категории до 70 кг, сообщает Zakon.kz.
За золотую медаль боксер бился против Сэвона Окадзавы (Япония).
Бой получился вязким, напряженным и близким. Все решилось лишь в третьем раунде – раздельным решением победил Сабырхан.
Ранее сообщалось, что двукратной чемпионкой мира по боксу стала Аида Абикеева.
Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских боксеров с победами на чемпионате мира.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript