Спорт

На своем первом ЧМ по боксу Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль

ЧМ по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 23:39 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Торехан Сабырхан успешно дебютировал на взрослом чемпионате мира. В Ливерпуле (Великобритания) Торехан дошел до финала в весовой категории до 70 кг, сообщает Zakon.kz.

За золотую медаль боксер бился против Сэвона Окадзавы (Япония).

Бой получился вязким, напряженным и близким. Все решилось лишь в третьем раунде – раздельным решением победил Сабырхан.

Ранее сообщалось, что двукратной чемпионкой мира по боксу стала Аида Абикеева.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских боксеров с победами на чемпионате мира.

Елена Беляева
Елена Беляева
