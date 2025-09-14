На своем первом ЧМ по боксу Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль

Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан успешно дебютировал на взрослом чемпионате мира. В Ливерпуле (Великобритания) Торехан дошел до финала в весовой категории до 70 кг, сообщает Zakon.kz.

За золотую медаль боксер бился против Сэвона Окадзавы (Япония). Бой получился вязким, напряженным и близким. Все решилось лишь в третьем раунде – раздельным решением победил Сабырхан. Ранее сообщалось, что двукратной чемпионкой мира по боксу стала Аида Абикеева. Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских боксеров с победами на чемпионате мира.

