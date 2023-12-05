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Казахстанские молодые боксеры закончили ЧМ-2023 на четвертой позиции

Бокс ЧМ-2023 Армения Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Юниорская сборная Казахстана по боксу заняла четвертое общекомандное место на мировом первенстве 2023 года в Армении. Молодые казахстанские боксеры завоевали в общей сложности десять медалей: четыре золотые и шесть бронзовых, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы КФБ, казахстанские боксеры пропустили вперед представителей России, у которых семь золотых, две серебряные и семь бронзовых наград. На второй строчке по количеству медалей расположились хозяева ринга (4/5/1). Призовую тройку замкнули молодые узбекские боксеры (4/3/4).

Бокс Золото ЧМ-2023

Фото: Instagram/committee_sport

В составе юниорской сборной Казахстана "золотом" отметились Аяжан Сыдык (54 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Айсулу Мухит (66 кг) и Нурасыл Толебек (54 кг).

Бронзовые медали на Родину привезут Сила Биболсынқызы (48 кг), Гаухар Зарден (50 кг), Айша Сариева (52 кг), Алина Кудайгенова (63 кг), Куралай Егінбайқызы (80 кг) и Нығмет Нұғман (48 кг).

Всего на мировом первенстве определяли победителей в 26 весовых категориях (13 у парней и 13 у девушек). За медали боролись 357 молодых боксеров из 51 государства.

Ранее сообщалось, что казахстанские юниоры завоевали девять золотых медалей на ЧА-2023 по боксу.

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