В российском футболе могут ввести временные удаления

На зимнем Кубке футбольной национальной лиги России (ФНЛ) будет проведен эксперимент, где игрокам будут предъявлены оранжевые карточки в случае удаления на 10 минут, сообщает Zakon.kz.

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Как передает sport24, данной информацией поделился глава ФНЛ Наиль Измайлов в одном из своих интервью. По его словам, временные удаления и оранжевые карточки будут опробованы на зимнем Кубке ФНЛ.

Данные нововведения ранее уже одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который дал свое согласие на тестирование 10-минутных удалений за нарушения, которые не особо тянут на красную карточку, но все-таки заслуживают предупреждения.





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Изначально эти новые правила планировались запустить на турнирах английской премьер-лиги. Но, пока англичане думают, россияне уже хотят протестировать на своих соревнованиях.

Зимний Кубок ФНЛ пройдет на футбольных полях Турции в начале 2024 года.