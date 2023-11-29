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Временные удаления футболистов на 10 минут планируют ввести в АПЛ

Временные удаления футболистов хотят ввести в АПЛ Фото: pixabay
В английском профессиональном футболе хотят опробовать эксперимент с временными удалениями игроков. Футболистов хотят отправлять на скамейку запасных на 10 минут за незначительные нарушения, сообщает Zakon.kz.

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) дал добро на тестирование некоторых правил в ряде турниров Английской премьер-лиги, сообщает The Telegraph. Эксперимент может стартовать уже в 2024 году.

IFAB может ввести в АПЛ 10-минутные удаления, как в регби. Так арбитр сможет наказать футболиста за нарушения, которые "не тянут" на красную карточку, но заслуживают предупреждения.

Футбол Новые правила

Фото: pixabay

Как пишет источник, с появлением временных удалений могут ввести и новый цвет карточек для наказанных футболистов. К красной и желтой карточкам может добавиться оранжевая.

IFAB может также разрешить рефери временно удалять игроков за несогласие с их решениями.

Ранее "Арсенал" в чемпионате АПЛ обошел "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

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