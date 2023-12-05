Профессиональный футболист заявился на Чемпионат Европы-2023 по шахматам

24-летний сербский игрок американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Деян Йовелич сыграет на европейском первенстве 2023 года по рапиду и блицу, сообщает Zakon.kz.

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Сербский футболист числится в списке участников будущего турнира из 600 шахматистов. Чемпионат Европы по рапиду и блицу стартует 14 декабря в Загребе (Хорватия). Деян Йовелич имеет рейтинг FIDE 2217 по классическим шахматам и располагается на 244-й стартовой позиции будущих соревнований.





Что касается футбольной карьеры, то здесь Деян Йовелич уже два года выступает за известный клуб США – "Лос-Анджелес Гэлакси". Он начинал выступать шесть лет назад в сербской "Црвене Звезде", затем играл в Германии, Австрии и Бельгии.

За "Гэлакси" Йовелич сыграл 90 матчей, забил 24 гола и отдал девять ассистов. Форвард также провел шесть игр за сборную Сербии и отметился двумя забитыми мячами.

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