Восьмилетняя шахматистка сотворила сенсацию на турнире в Европе

Восьмилетняя британка Бодхана Шиванандан выиграла главный приз в женских соревнованиях по блицу на Европейском чемпионате по рапиду и блицу, обыграв взрослых шахматисток, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.



Как пишет CNN, восьмилетняя школьница сотворила сенсацию на турнире, который проходил в хорватском Загребе. Она набрала 8,5/13 очков в 13-раундном соревновании по блицу, став лучшей среди 555 игроков. При этом в турнире участвовали 48 гроссмейстеров и 50 международных мастеров спорта по шахматам.

Бодхана Шивандан, которую организаторы турнира назвали "суперталантливой", обыграла одного международного мастера и одного мастера FIDE. По рейтингу, который составил 2316 очков, она опередила многих взрослых спортсменок. В предпоследнем раунде восьмилетняя девочка обыграла 39-летнюю Лорен Д'Косту – известную британскую шахматистку, тренера и автора книг по шахматам. В последнем и решающем раунде ей удалось свести игру к ничьей.

"Я всегда изо всех сил стараюсь победить. Иногда получается, иногда нет. Я очень гордилась собой, когда стала лучшей на Европейском чемпионате по блицу", – рассказала Бодхана Шивандан в интервью после победы.

Игра восьмилетней школьницы произвела такое впечатление на многих шахматистов, что ее назвали "феноменальной" и "потрясающей".

Ранее лучший шахматист мира прокомментировал свой сенсационный проигрыш казахстанцу.