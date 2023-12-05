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"Барыс" разгромно проиграл омскому "Авангарду"

"Барыс" разгромно проиграл омскому "Авангарду" Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" во втором матче выездной серии 5 декабря 2023 года проиграл омскому "Авангарду" со счетом 5:1, сообщает Zakon.kz.

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Перед стартом поединка казахстанский клуб был на предпоследней позиции Восточной конференции, а российский занимал в ней вторую. Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. 

Казахстанский клуб проиграл после двух побед подряд.

Следующий матч "Барыс" проведет 7 декабря в Новосибирске против местной "Сибири".

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