Во втором матче короткой выездной серии "Барыс" в Омске играл с "Авангардом", но уступил хозяевам, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла 20 ноября 2026 года и завершилась со счетом 3:1. В заявку астанчан вернулся Самат Данияр. Место в воротах со стартового вбрасывания занял новичок Дмитрий Николаев. Об этом сообщается на официальном сайте ХК "Барыс".

"Адмирал" открыл счет в середине первого периода, когда Джошуа Ливо оказался один перед чужими воротами. До перерыва он же оформил дубль, реализовав большинство. А третья шайба влетела в ворота астанчан после броска Эндрю Потуральски.

Ансар Шайхмедденов сократил отставание гостей, забив с острого угла в середине матча.Однако больше оборона "Авангарда" не пропускала.

22 ноября команда встретится с минским "Динамо" на домашнем льду.

Ранее астанинский "Барыс" потерпел поражение от уфимского "Салавата Юлаева" в первом матче короткой выездной серии КХЛ.