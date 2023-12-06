Лионеля Месси признали лучшим спортсменом 2023 года

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, играющий за американский клуб "Интер Майами", назван лучшим спортсменом 2023 года по версии Time, сообщает Zakon.kz.

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Для капитана клуба из Флориды это достижение стало очередным знаком признания. Месси с лета 2023 года выступает за команду "Интер Майами", когда перешел из французского ПСЖ в связи с завершением контракта.

Появление Месси в чемпионате МЛС вызвало большой ажиотаж среди американской публики. На все матчи с участием великого аргентинца билеты распродали за несколько месяцев. Месси отметился шикарным голом уже в дебютном поединке за новый коллектив.

Спустя некоторое время Месси завоевал первый титул за "Майами", выиграв Кубок лиг. В этом турнире он забил десять голов в семи матчах. Его команда не смогла выйти в плей-офф МЛС по итогам регулярного чемпионата, так как аргентинец присоединился к "Интеру" почти в конце сезона.

Вдобавок Лионель Месси недавно восьмой раз за карьеру завоевал "Золотой мяч", вручаемый лучшему игроку мира. В конце 2022 года он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.