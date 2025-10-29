Месси назвал гениальных спортсменов всех времен

Знаменитый аргентинский футболист и капитан клуба "Интер Майами" Лионель Месси в одном из недавних интервью перечислил величайших, по его мнению, спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира 2022 года среди гениев мирового спорта выделил не только футболистов, но и представителей других видов спорта, с которыми лично знаком.

"Марадона всегда был величайшим кумиром и вызывал наибольшее восхищение, в детстве вживую видел, как он играет. Диего вышел за все рамки. То же самое могу сказать про Майкла Джордана. Очень уважаю Федерера, Рафу и Джоковича. Вся эта тройка подняла теннис на гораздо более высокий уровень. Они стали намного лучше, так долго играя друг с другом за звание лучшего. Еще назвал бы нескольких баскетболистов, Леброна и Стефа, лучшими, восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту". Лионель Месси

На прошлой неделе Месси закрыл вопрос о своей дальнейшей карьере в футболе, подписав новый контракт с "Интер Майами" до 2028 года.

И сразу после этого он оформил дубль и помог команде с победы начать первый раунд плей-офф Кубка МЛС.