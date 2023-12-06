"Арсенал" одержал шестую победу подряд в чемпионате АПЛ

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" продолжает победную серию в английском высшем дивизионе, которая сейчас дошла до шести успешных игр. Это дает "канонирам" единоличное первое место в турнирной таблице АПЛ, сообщает Zakon.kz.

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Команда Микеля Артеты достигла подобного рубежа после того, как в 15-м туре чемпионата Англии на выезде переиграла "Лутон" со счетом 4:3. Победу "Арсеналу" на добавленной 97-ой минуте матча принес полузащитник Деклан Райс.







После данной виктории лондонский коллектив набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице. "Арсенал" опережает своих главных конкурентов, "Ливерпуль" – на 5 баллов, "Манчестер Сити" – на 6. Однако, два преследователя провели на одну игру меньше и сыграют запланированные поединки 6 декабря.

"Очень рад, знали, что будет большая битва, показали командный дух, боролись, проявляли себя в нужные моменты и не сдавались. Были настроены победить и вознаграждены за это. Отдаем также должное нашему сопернику, большие комплименты им. Это был тяжелый вечер. Я очень доволен командой. Они прыгают от радости, я очень счастливый тренер". Микель Артета, главный тренер Арсенала

6 декабря в английском первенстве пройдет ряд интересных матчей, среди которых нельзя не отметить противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Челси" на "Олд Траффорд", а также гостевой поединок "Манчестер Сити" с "Астон Виллой".



В свою очередь для "Астон Виллы" ближайшие три дня будут серьезным экзаменом. Команда, которая сейчас находится на четвертой строчке таблицы, сначала сыграет с лучшим клубом Европы последнего сезона. А 9 декабря примет на своей арене лидера АПЛ – "Арсенал".