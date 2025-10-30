"Арсенал" не пропустил ни одного мяча за последние шесть побед
В ночь на 30 октября "пушкари" дома переиграли "Брайтон" в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги со счетом 2:0.
Тем самым команда Микеля Артеты выиграла все шесть поединков в октябре и при этом оставила свои ворота сухими, в чем большая заслуга вратарей.
6 – Arsenal in October 2025 are the first English top-flight team in history to play six games in a month and win them all without conceding a single goal. Philosophy. pic.twitter.com/PqtR5HkRdJ— OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2025
Такими результатами не может похвастаться ни одна из дружин АПЛ.
К тому же лондонский коллектив в 11 последних матчах одержал 10 побед при одной ничьей с "Ман Сити" (1:1).
Последний раз "канониры" терпели неудачу 31 августа на "Энфилде", когда не смогли совладать с "Ливерпулем" (0:1) благодаря шедевральному голу Доминика Собослаи.
Сейчас "Арсенал" единолично возглавляет таблицу АПЛ (22 очка), далее следуют "Борнмут" (18) и "Тоттенхэм" (17).