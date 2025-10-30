#АЭС в Казахстане
Спорт

"Арсенал" не пропустил ни одного мяча за последние шесть побед

Футбол Уникальное достижение, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 16:46 Фото: Instagram/arsenal
Лондонский футбольный клуб "Арсенал" установил уникальное достижение в истории английской Премьер-лиги. "Канониры" стали первым клубом АПЛ, который выиграл шесть матчей за месяц без пропущенных голов, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 30 октября "пушкари" дома переиграли "Брайтон" в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги со счетом 2:0.

Тем самым команда Микеля Артеты выиграла все шесть поединков в октябре и при этом оставила свои ворота сухими, в чем большая заслуга вратарей.

Такими результатами не может похвастаться ни одна из дружин АПЛ.

К тому же лондонский коллектив в 11 последних матчах одержал 10 побед при одной ничьей с "Ман Сити" (1:1).

Последний раз "канониры" терпели неудачу 31 августа на "Энфилде", когда не смогли совладать с "Ливерпулем" (0:1) благодаря шедевральному голу Доминика Собослаи.

Сейчас "Арсенал" единолично возглавляет таблицу АПЛ (22 очка), далее следуют "Борнмут" (18) и "Тоттенхэм" (17).

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
