Кубковые баталии в Англии и Италии

Olimpbet предлагает аналитику к матчам "Мидлсборо" – "Челси" и "Фиорентина" – "Болонья". Кубок Италии. 1/4 финала. "Фиорентина" – "Болонья". 10 января, 02:00 (время Астаны).

Кубок Италии. 1/4 финала. "Фиорентина" –"Болонья". 10 января, 02:00 (время Астаны)

Эти команды не входят в число главных соискателей на победу в Кубке Италии. Наилучшие шансы на завоевание трофея, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, имеют "Ювентус" (3.25) и "Милан" (4.1). Тем не менее кто-то из пары "Фиорентина" – "Болонья" точно окажется в квартете сильнейших.

Чьи перспективы на выход в полуфинал выглядят предпочтительнее? Если брать общую статистику взаимоотношений, то она явно в пользу "фиалок". Но в последнее время соперники чередуют победы друг над другом, а в таблице Серии А занимают соседние позиции: флорентийцы располагаются на четвертой строчке, болонцы находятся одним местом ниже.

В общем, на данный момент это противники приблизительно одного класса и равных возможностей. В пользу команды Винченцо Итальяно говорит то обстоятельство, что четвертьфинальное сражение пройдет на ее поле. Однако коллективу Тьяго Мотты вряд ли будет страшен выезд во Флоренцию после того, как на предыдущей стадии розыгрыша "Болонья" в Милане одолела "Интер".

Впрочем, аналитики Olimpbet считают, что на второй подряд гостевой успех в Кубке Италии сил у "борзых" может не хватить: П1 – 2.17, Х – 3.24, П2 – 3.63. Между тем, наиболее вероятный счет матча на стадионе "Артемио Франки", по мнению самого надежного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 6.

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Фото: Olimpbet

Кубок английской лиги. 1/2 финала. "Мидлсборо" – "Челси". 10 января, 02:00



С тех пор как "Боро" покинули Премьер-лигу по итогам сезона-2016/17, их пути с "Челси" пересекались лишь однажды – в четвертьфинале Кубка Англии-2021/22. Та встреча завершилась уверенной победой "аристократов" (2:0), которые затем дошли и до решающего матча, уступив в нем "Ливерпулю" по пенальти.

И вот – новая кубковая встреча "красных" и "синих". Сейчас это середняки своих дивизионов. "Челси" делит 10-11-е места в АПЛ с "Вулверхэмптоном", "Мидлсборо" идет 12-м в Чемпионшипе, без особых перспектив на повышение в классе.

Успешное выступление в этом турнире – прекрасная возможность для обеих команд спасти провальный сезон. У лондонцев, правда, есть еще в запасе Кубок Англии, но там они дошли пока только до стадии 1/16 финала.

Здесь же для завоевания трофея им осталось пройти всего двух соперников. И, по мнению самого популярного букмекера Казахстана, в Кубке лиги "Челси" – второй фаворит после все того же "Ливерпуля" – кэфы на итоговую победу у столичного клуба и мерсисайдцев2.5 и 1.81 соответственно.

Но для того чтобы поспорить за титул, коллективу Маурисио Почеттино еще необходимо сломить сопротивление "Мидлсборо". К слову, полуфинальный раунд – единственная стадия этого турнира, состоящая из двух матчей, и первый из них "аристократы" проведут на выезде.

Несмотря на это, эксперты Olimpbet видят в "Челси" явного фаворита сражения на арене "Риверсайд": П1 – 5.82, Х – 4.62, П2 – 1.55. Причем букмекер № 1 в стране склоняется к тому, что первый полуфинал с большой долей вероятности будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.39, Б – 1.6.

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