Чемпионат АПЛ: "МЮ" обыграл "Челси", "Сити" проиграл "Астон Вилле"

В английском первенстве высшего дивизиона прошли несколько интересных матчей. Среди них можно отметить победу "Манчестер Юнайтед" над "Челси" и успех "Астон Виллы" в противостоянии с "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

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Центральным матчем всего 15-го тура английской премьер-лиги стало противоборство "Манчестер Юнайтед" и "Челси", в котором победили "манкунианцы" со счетом 2:1. Дубль в составе хозяев оформил Скотт Мактоминей, а у "аристократов" отличился Коул Палмер. Счет мог бы стать другим, если бы португальский игрок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш реализовал пенальти.







"Красные дьяволы" не проигрывают "Челси" больше трех лет, последний раз они потерпели поражение от "аристократов" 19 июля 2020 года в Кубке Англии.

"Мы довольны результатом и игрой, заслужили (такой результат. – Прим. ред.). В первые полчаса матча мы сделали прекрасную игру на поле. Пропустили необязательный гол и выключились. Нам предстоит сделать кое-какие шаги и двигаться в нужном направлении. В дальнейшем у нас будет хорошая команда", – прокомментировал Эрик тен Хаг, главный тренер "МЮ".

В свою очередь, "Манчестер Сити" на выезде проиграл "Астон Вилле" – 0:1 – и опустился на четвертую строчку турнирной таблицы АПЛ.





"Горожане" пропустили вперед команду Унаи Эмери, которая сейчас имеет 32 очка, а у действующих чемпионов Англии 30 баллов.

"Противник играл лучше. Пропустили после рикошета, но и у нас 4-5 голов после рикошета, поэтому что есть, то есть. Мы отстаем на шесть очков. Хотелось бы лидировать, но мы трижды сыграли вничью и проиграли сегодня. За эти годы мы научились находить способ победить, но сейчас у нас есть проблемы с этим. Надо найти решение, и это моя работа. Когда соперник сильнее, нужно это признавать", – высказался Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити".

Поражение во встрече с "Астон Виллой" продолжило серию неудач "Сити" в АПЛ. Подопечные Гвардиолы не могут победить уже четыре матча подряд.

В таблице английского первенства лидирует "Арсенал" (36), за ним идет "Ливерпуль" (34), который в 15-м туре обыграл в гостях "Шеффилд" – 2:0.

Ранее "Арсенал" одержал шестую победу подряд в чемпионате АПЛ.