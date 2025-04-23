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Спорт

"Ман Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на третье место таблицы АПЛ

Футбол Победа Ман Сити , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 12:43 Фото: Instagram/mancity
Действующий чемпион Англии по футболу, клуб "Манчестер Юнайтед", вырвал победу у одного из своих конкурентов за "бронзу" АПЛ – "Астон Виллы" – со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Битва основных конкурентов за третье место английского чемпионата прошла в ночь на 23 апреля в рамках игр 34-го тура АПЛ. "Горожанам" на своей арене удалось вытащить победу в битве со "львами" благодаря голу Матеуша Нунеша на 94-й минуте встречи.

Хозяева поля уже на 7-й минуте вели в счете, когда отличился португальский хавбек Бернарду Силва. Еще до перерыва форвард гостей Маркус Рэшфорд восстановил равновесие, реализовав пенальти.

И все же команда Хосепа Гвардиолы добилась своего и вырвала победу на последних секундах матча – 2:1.

В итоге "небесно-голубые" набрали 61 очко и вырвались на третью строчку турнирной таблицы. "Вилланы" остались на седьмой позиции (57).

Нужно подчеркнуть, что "Сити" довел свою серию без поражения до семи игр подряд: пяти побед и двух ничьих. 

Коллектив Гвардиолы в гонке за "бронзу" Премьер-лиги опередил "Ноттингем Форрест", который всего лишь сутки красовался на третьей позиции. 

Помимо дел в местном чемпионате, разборки между "Манчестер Сити" и "Ноттингемом" пройдут также на уровне полуфинала Кубка Англии, запланированного на 27 апреля. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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