Лидер испанского "Атлетико" создал образ идеального нападающего
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По мнению 32-летнего французского игрока, в создании супер форварда он бы воспользовался лучшими качествами ряда футболистов, как нынешнего поколения, так и ветеранов.
Antoine Griezmann builds his ultimate forward 👀 pic.twitter.com/Ah1mQELM0Q— ESPN UK (@ESPNUK) December 5, 2023
"Идеальный нападающий должен отдавать пас, как Дэвид Бекхэм. Иметь интеллект Серджи Бускетса. Сильным, как Криштиану Роналду. По выносливости назвал бы себя. Работоспособность должна быть схоже с Коке. По скорости быть не хуже, чем Тьерри Анри. Этот форвард должен владеть техникой Месси. А также использовать голевые моменты, как Филиппо Индзаги". Антуан Гризманн
Антуан Гризманн в свое время являлся капитаном сборной Франции, завоевал "золото" в составе национальной команды на ЧМ-2018 в России. Он также серебряный призер чемпионата Европы 2016 года и катарского мундиаля 2022 года. Признавался лучшим игроком Евро-2016.
В данный момент Гризманн находится на втором месте списка лучших бомбардиров Ла Лиги, с активом в 9 мячей. А его коллектив располагается на 4-ой строчке турнирной таблицы испанского чемпионата.