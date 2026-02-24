#Референдум-2026
#Казахмыс
Спорт

Лучший снайпер в истории "Атлетико" Гризманн может перейти в МЛС

Футбол Переход МЛС, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 16:04 Фото: Instagram/atleticodemadrid
Французский форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может в ближайшее время надеть майку американского футбольного клуба "Орландо Сити", сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Athletic, переговоры 34-летнего француза с клубом МЛС находятся на продвинутой стадии. Однако сам футболист планирует доиграть текущий сезон в Европе.

Разговоры о переходе игрока вполне реальны, так как генеральный менеджер и спортивный директор "Орландо" Рикардо Морейра уже не раз приезжал в Испанию, поднимая этот вопрос.

Но здесь есть одна загвоздка: американцы хотят подписать француза до 26 марта, когда закрывается трансферное окно в МЛС.

Но, с другой стороны, контракт Гризманна с "матрасниками" рассчитан до 1 июля 2027 года, и мадридский коллектив особо пока не желает отпускать одного из своих лидеров.

Фото: Instagram/atleticodemadrid

Антуан Гризманн является лучшим бомбардиром в истории "Атлетико", на его счету 210 голов. В текущем сезоне футболист сыграл 35 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и сделал два ассиста.

Один из этих голов француз забил 12 февраля и поучаствовал в разгроме каталонской "Барселоны" (4:0) в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
