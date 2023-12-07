Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Заряжайтесь новогодним настроением и получайте подарки

Заряжайтесь новогодним настроением и получайте подарки Фото: Olimbet
В ближайшую субботу в Караганде пройдет большое спортивно-развлекательное мероприятие с гарантированными призами. Что ждет горожан на фестивале "Көп рақмет"?

9 декабря, в 12 часов, перед ТРЦ Global City стартует новогодний фестиваль "Көп рақмет", который совершенно точно не даст скучать карагандинцам. Участвуя во множестве аттракционов, можно будет не только согреться, но и выиграть сотни новогодних подарков.

Главный приз – умная колонка Яндекс.Станция Макс. Также совершеннолетние (21+) гости фестиваля "Көп рақмет" смогут принять участие в розыгрыше квартир в столице!

Побороться за подарки можно будет, играя в гигантские асыки, мини-хоккей или сражаясь подушками на бревне. Всего гостей ждет около десяти игровых зон и развлекательная программа с участием ведущего и диджея.

Сохранить тепло гостям помогут не только активности от организаторов, но и согревающие напитки и еда.

Заряжайтесь новогодним настроением вместе с фестивалем "Көп рақмет" в Караганде!

Читайте также

Футбол Беспорядки Фанатов
Появилось видео беспорядков фанатов "Сантоса" после вылета команды
"Барыс" едет к неудобному сопернику, а ярославские болельщики в ожидании волжского дерби
"Барыс" едет к неудобному сопернику, а ярославские болельщики в ожидании волжского дерби
Футбол Образ Форварда
Лидер испанского "Атлетико" создал образ идеального нападающего
Айсулу Омарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: