Горы подарков на спортивном фестивале в Алматы

23 декабря, в 12 часов, в Алматы стартует фестиваль "Көп рақмет", который совершенно точно не даст скучать гостям. Участвуя во множестве активностей, можно будет не только согреться, но и выиграть горы новогодних подарков.





Главные призы – умная колонка Яндекс.Станция Макс, iPhone 15 и AirPods (для совершеннолетних участников 21+). Но и это еще не все! Выполнив условия, гости фестиваля "Көп рақмет" смогут принять участие в розыгрыше квартир в Астане.





Побороться за подарки можно будет, играя в гигантские асыки, мини-хоккей или сражаясь подушками на бревне. Всего гостей ждет около десяти игровых зон и развлекательная программа с участием ведущего и диджея. Сохранить тепло гостям помогут не только аттракционы от организаторов, но и согревающие напитки и еда.





Ранее участниками фестиваля стали тысячи жителей Караганды и Актобе. Успейте зарядиться новогодним настроением вместе с "Көп рақмет" в Алматы!

