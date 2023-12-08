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Зейнеп Султанбек стала абсолютной чемпионкой по шахматам в Западной Азии

Зейнеп Султанбек стала абсолютной чемпионкой по шахматам в Западной Азии Фото: пресс-службы КФШ
Шахматистка из Казахстана Зейнеп Султанбек одержала сенсационную победу на чемпионате Западной Азии в Шри-Ланке, сообщает Zakon.kz.

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По данным Казахстанской федерации шахмат, сначала девушка одолела соперниц в первенстве по быстрым шахматам. Затем выиграла классический турнир, а в финале стала лучшей в блице.

Зейнеп Султанбек получила сразу три золотые медали.

Среди юношей нашу страну на чемпионате представлял шахматист из Астаны Алишер Мажкенов. В последнем раунде классического турнира он оказался на седьмом месте, уступив первым трем призерам всего одно очко. А в блице занял четвертое место.

В ноябре 2023 года юные казахстанские шахматисты завоевали три медали на чемпионате мира. 

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