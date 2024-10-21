Шахматистка Зейнеп Султанбек завоевала "бронзу" на чемпионате Азии на Филиппинах

Фото: Казахстанская федерация шахмат

С 12 по 19 октября 2024 года в городе Тагайтай проходил чемпионат Азии до 20 лет во всех трех категориях – рапид, классика и блиц. С бронзовой медалью, завоеванной в блице Зейнеп Султанбек из Шымкента, вернулись трое наших шахматистов с чемпионата Азии до 20 лет, сообщает Zakon.kz.

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