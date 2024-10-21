Шахматистка Зейнеп Султанбек завоевала "бронзу" на чемпионате Азии на Филиппинах
Фото: Казахстанская федерация шахмат
С 12 по 19 октября 2024 года в городе Тагайтай проходил чемпионат Азии до 20 лет во всех трех категориях – рапид, классика и блиц. С бронзовой медалью, завоеванной в блице Зейнеп Султанбек из Шымкента, вернулись трое наших шахматистов с чемпионата Азии до 20 лет, сообщает Zakon.kz.
В чемпионате принимали участие более 50 юных шахматистов из 13 стран – Вьетнам, Гонконг, Гуам, Индия, Индонезия, Казахстан, Китайский Тайбэй, Малайзия, Монголия, Филиппины, Шри-Ланка, Япония и FIDE (Россия). Помимо комплектов медалей в основном зачете, были дополнительные призы для лучших 16- и 18-летних участников.
Казахстан представляли 16-летний мастер ФИДЕ (FM) Имангали Ахилбай (Алматинская область), мастер ФИДЕ среди женщин (WFM) 18-летняя Кристина Попандопуло (город Темиртау Карагандинской области) и международный мастер среди женщин (WIM) 20-летняя Зейнеп Султанбек (Шымкент).
В блице Зейнеп Султанбек (2046) до последнего тура сражалась за титул и завоевала бронзовую медаль в соперничестве с Шухман и Ошини, также набравшими 6 очков. Выше нашей шахматистки оказались Бристи Мухерджи (1866) из Индии – восемь очков и Луонг Хоанг Ту Линь (2029) из Вьетнама – семь очков. У Кристины Попандопуло (1869) 4½ очка и 12-е место.
Ранее Султанбек стала абсолютной чемпионкой по шахматам в Западной Азии.
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