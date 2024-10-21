Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шахматистка Зейнеп Султанбек завоевала "бронзу" на чемпионате Азии на Филиппинах

шахматистка стала бронзовой призеркой на чемпионате Азии, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 18:50 Фото: Казахстанская федерация шахмат
С 12 по 19 октября 2024 года в городе Тагайтай проходил чемпионат Азии до 20 лет во всех трех категориях – рапид, классика и блиц. С бронзовой медалью, завоеванной в блице Зейнеп Султанбек из Шымкента, вернулись трое наших шахматистов с чемпионата Азии до 20 лет, сообщает Zakon.kz.

В чемпионате принимали участие более 50 юных шахматистов из 13 стран – Вьетнам, Гонконг, Гуам, Индия, Индонезия, Казахстан, Китайский Тайбэй, Малайзия, Монголия, Филиппины, Шри-Ланка, Япония и FIDE (Россия). Помимо комплектов медалей в основном зачете, были дополнительные призы для лучших 16- и 18-летних участников.

Казахстан представляли 16-летний мастер ФИДЕ (FM) Имангали Ахилбай (Алматинская область), мастер ФИДЕ среди женщин (WFM) 18-летняя Кристина Попандопуло (город Темиртау Карагандинской области) и международный мастер среди женщин (WIM) 20-летняя Зейнеп Султанбек (Шымкент).

В блице Зейнеп Султанбек (2046) до последнего тура сражалась за титул и завоевала бронзовую медаль в соперничестве с Шухман и Ошини, также набравшими 6 очков. Выше нашей шахматистки оказались Бристи Мухерджи (1866) из Индии – восемь очков и Луонг Хоанг Ту Линь (2029) из Вьетнама – семь очков. У Кристины Попандопуло (1869) 4½ очка и 12-е место.

Ранее Султанбек стала абсолютной чемпионкой по шахматам в Западной Азии.

Читайте также

Футбол Избиение Игрока
Футболист команды "Сибирь" сломал челюсть своему одноклубнику
Серфинг Смерть Индонезия
Известная серфингистка умерла после удара рыбы-меч в Индонезии
Кокпар Чемпионат РК
Представители Туркестанской области выиграли юношеский ЧРК-2024 по кокпару
Елена Беляева
Филиппины 2024 год Шахматы Азия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: