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Шайдоров завоевал "серебро" международного турнира в Хорватии

Фигурное катание Серебро Хорватия Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
В хорватском городе Сисак проходит международный турнир по фигурному катанию серии Challenger, Golden Spin of Zagreb-2023. По итогам мужских одиночных катаний серебряным призером этих соревнований стал казахстанец Михаил Шайдоров, сообщает Zakon.kz.

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По результатам двух дней соревнований алматинский фигурист расположился на второй строчке призеров, пропустив вперед себя китайца Боянь Цзиня (258,67 очков). 19-летний казахстанец в сумме короткой и произвольной программ достиг отметки в 235,29 балла, передает пресс-служба ISU.

После стартового дня хорватских состязаний в короткой программе Шайдоров шел на третьей позиции (82,82), лидерами были Боянь Цзинь (91,25) и эстонец Александру Селевко (83,58).

А в произвольных выступлениях судьи дали Михаилу 152,47 балла. Китаец здесь снова был вне конкуренции (167,42), а вот представитель Эстонии Селевко немного уступил казахстанцу (144,66) и довольствовался "бронзой" турнира.

Таким образом, для Михаила Шайдорова данная медаль стала второй в новом сезоне. Месяц назад он выиграл бронзовую награду на китайском Гран-при.

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