Спорт

Михаил Шайдоров стал третьим в США

Skate America 2025, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 07:56 Фото: Instagram/isufigureskating
Утром 15 ноября серебряный призер первенства планеты-2025 Михаил Шайдоров выступил в мужском одиночном катании на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию 2025/2026 Скейт Америка, сообщает Zakon.kz.

Состязания проходили в Лейк-Плэсиде. Ранее в Чунцине он стал третьим, пропустив вперед еще одного участника нынешнего турнира Skate America 2025 Даниэля Грассля.

В сезоне 2025/26 Гран-при включает шесть этапов, где спортсмены зарабатывают очки для общего зачета – победитель получает 15, за второе место начисляется 13, за третье – 11. По итогам всех турниров шесть лучших фигуристов проходят в финал, который подведет итоги перед Олимпийскими играми в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Чтобы попасть в число финалистов, Шайдорову необходимо выступить без ошибок и занять как можно более высокое место. Тем не менее Михаил стал только третьим на этих соревнованиях.

Фото: Skating ISU

"Да простят меня поклонники Миши, но, конечно, после Кевина он совсем теряется со своей программой. Тяжело его смотреть после таких перформансов", – отметила в комментариях любительница фигурного катания.

Ее поддержали другие зрители соревнований. По их словам, Миша – это про хорошие прыжки.

"Непрыжковые элементы и ледовая харизма – пока мимо него. Как и программы этого сезона", – добавили они.

Фото: Instagram/isufigureskating

Часами ранее Ангелина Лукас не смогла отстоять титулы IBO и WBA Gold World.

Фото Алия Абди
Алия Абди
