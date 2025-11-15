Михаил Шайдоров стал третьим в США

Утром 15 ноября серебряный призер первенства планеты-2025 Михаил Шайдоров выступил в мужском одиночном катании на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию 2025/2026 Скейт Америка, сообщает Zakon.kz.

Состязания проходили в Лейк-Плэсиде. Ранее в Чунцине он стал третьим, пропустив вперед еще одного участника нынешнего турнира Skate America 2025 Даниэля Грассля.

В сезоне 2025/26 Гран-при включает шесть этапов, где спортсмены зарабатывают очки для общего зачета – победитель получает 15, за второе место начисляется 13, за третье – 11. По итогам всех турниров шесть лучших фигуристов проходят в финал, который подведет итоги перед Олимпийскими играми в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Чтобы попасть в число финалистов, Шайдорову необходимо выступить без ошибок и занять как можно более высокое место. Тем не менее Михаил стал только третьим на этих соревнованиях.

"Да простят меня поклонники Миши, но, конечно, после Кевина он совсем теряется со своей программой. Тяжело его смотреть после таких перформансов", – отметила в комментариях любительница фигурного катания.

Ее поддержали другие зрители соревнований. По их словам, Миша – это про хорошие прыжки.

"Непрыжковые элементы и ледовая харизма – пока мимо него. Как и программы этого сезона", – добавили они.

