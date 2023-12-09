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Роналду сыграл юбилейный мачт в профессиональной карьере

Роналду сыграл юбилейный мачт в профессиональной карьере Фото: X(Twitter)/@AlNassrFC_EN
Юбилейный, 1 200-й, матч в профессиональной карьере сыграл 38-летний португальский футболист Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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Победой "Аль-Насра" завершился матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, который стал для португальца Криштиану Роналду юбилейным. Игра с "Эр-Рияд" стала для футболиста 1 200-й в профессиональной карьере. Во время матча португалец отметился забитым мячом, а также оформил результативную передачу на Отавио при втором голе.


"Благодарен всем моим товарищам по команде, которые помогли мне достичь отметки в 1200 матчей. Отличный путь, но мы ещё не закончили!", – написал Роналду после игры.

Ранее стало известно, что Лионеля Месси признали лучшим футболистом Ла Лиги 2010-х годов по версии FourFourTwo. Аргентинец в этом споре опередил своего извечного соперника по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду.

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