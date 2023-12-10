Все хорошо, прекрасная "Жирона"?

В Ла Лиге и Бундеслиге сегодня сразятся одни из лидеров своих дивизионов. На "огненные" поединки воскресенья расклады дает казахстанский букмекер №1.

Ла Лига, 16 тур. "Барселона" – "Жирона". 11 декабря, 02:00 (по времени Астаны)

"Жирона", главная сенсация сезона в Ла Лиге, продолжает делить первое-второе места с "Реалом", набрав перед этой игрой 38 очков. "Барселона" занимает третью строчку, имея 34 очка. Мотивация обеих команд ясна: хозяева намерены выиграть и сократить отставание от оппонента до минимума, гости же жаждут доказать, что их текущий взлет – не случайность.

Пока что "Жирона" проиграла лишь раз в 15 сыгранных турах. Просто фантастический результат для команды, которую никто перед стартом сезона не рассматривал в качестве возможного конкурента для грандов. Но это футбол, и это прекрасно.

Несмотря на подвиги гостей, в линии казахстанского букмекера №1 однозначным фаворитом противостояния по коэффициентам является "Барса": П1 – 1.52, Х – 4.84, П2 – 5.53. Стоит добавить, что сине-гранатовые не проигрывали оппонентам в девяти из десяти последних очных встречах во всех турнирах.

Атака "Жироны" сейчас выглядит впечатляюще. На острие – таранный украинский форвард Артем Довбик. Его всегда готов заменить уругваец Кристиан Стуани, который оформил дубль в последние десять минут победного матча прошлого тура против "Валенсии".

Конечно, гости не бросятся в кавалерийскую атаку на ворота "Барсы", но наверняка по ходу матча будут иметь свои шансы. К тому же многолетний основной голкипер хозяев Марк-Андре тер Штеген надолго выбыл из-за травмы – на днях он перенес операцию на спине.

В линии Olimpbet имеется вариант ставки "1Х и общий тотал (2,5) бол" за коэффициент 1.74.

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Фото: Olimpbet

Бундеслига, 14 тур. "Штутгарт" – "Байер". 10 декабря, 20:30

Очень и очень любопытное противостояние ожидает нас в воскресенье вечером. "Штутгарт" к декабрю забрался уже на третью позицию в таблице. Команда выиграла девять из 11 поединков в Бундеслиге. Причем в десяти из них забивая минимум дважды за игру. Отменный результат, который позволит штутгартцам без страха смотреть в глаза гостям – лидеру "Байеру".

В линии самого щедрого букмекера Казахстана визитеры из Леверкузена идут небольшим фаворитом по коэффициентам на исходы: П1 – 2.9, Х – 3.74, П2­ ­– 2.31.

Для хозяев грядущее противостояние будет своеобразным стресс-тестом на заявленные амбициозные цели на сезон. А для гостей проверка оппонентом, находящимся "в огне", станет отличным тренерским полигоном.

Хотя и сам "Байер" ничуть не менее ярко пылает в Бундеслиге. Главный тренер Хаби Алонсо построил настоящего атакующего монстра. Команда идет без поражений и при этом показывает шикарный футбол.

В линии Olimpbet общий тотал голов в матче (3) бол выставлен за коэффициент 1.83. Желающие также могут внимательно изучить линию и присмотреться к различным вариантам верховых тоталов – как общих, так и командных. Предстоящая игра будет роскошной.

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