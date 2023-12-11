Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ирландский пловец стал автором нового мирового рекорда

Плавание Мировой Рекорд Фото: len.eu
Талантливый пловец из Ирландии Дэниэл Уиффен стал автором нового мирового рекорда на 800 метров кролем, который держался 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

22-летний спортсмен проплыл данную дистанцию вольным стилем на чемпионате Европы в румынском городе Отопени, показав на финишной черте 7 минут 20,46 секунды. Ирландец превзошел рекордное время знаменитого австралийца Гранта Хэккета (7.23,42), который датируется 2008-м годом. 

Стоит подчеркнуть, что это был один их самых давних действующих мировых рекордов, как на короткой воде, так и в длинном бассейне. И Уиффен побил эти цифры, став первым ирландцем в истории, которому покорился мировой рекорд в плавании.   

Помимо программы на 800 метров, Дэниэл на румынских водных дорожках завоевал еще две медали высшей пробы. 7 декабря на европейском первенстве ирландец стал лучшим на 1500 метров вольным стилем за 14:09.11 секунды. Там ему не хватило пары секунд до мирового рекорда Флориана Уэллброка (14:06,88), который был показан ЧМ-2021.

5 декабря Уиффен надел "золото" ЧЕ-2023 на дистанции ​​400 метров вольным стилем (3:35,47). 

Читайте также

Сестра Шавката Рахмонова показала кадры со свадьбы с депутатом маслихата
Сестра Шавката Рахмонова показала кадры со свадьбы с депутатом маслихата
Исторические сенсации произошли в европейских топ-чемпионатах по футболу
Исторические сенсации произошли в европейских топ-чемпионатах по футболу
Хоккей МЧМ-2023 Победа
Казахстанская молодежка с победы начала ЧМ-2023 по хоккею
Куандык Шынасилов
Румыния
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
В Алматы сносят жилой комплекс KHAN
В Алматы снесли жилой комплекс KHAN
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: