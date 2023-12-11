Ирландский пловец стал автором нового мирового рекорда

Талантливый пловец из Ирландии Дэниэл Уиффен стал автором нового мирового рекорда на 800 метров кролем, который держался 15 лет, сообщает Zakon.kz.

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22-летний спортсмен проплыл данную дистанцию вольным стилем на чемпионате Европы в румынском городе Отопени, показав на финишной черте 7 минут 20,46 секунды. Ирландец превзошел рекордное время знаменитого австралийца Гранта Хэккета (7.23,42), который датируется 2008-м годом.

Стоит подчеркнуть, что это был один их самых давних действующих мировых рекордов, как на короткой воде, так и в длинном бассейне. И Уиффен побил эти цифры, став первым ирландцем в истории, которому покорился мировой рекорд в плавании.

Помимо программы на 800 метров, Дэниэл на румынских водных дорожках завоевал еще две медали высшей пробы. 7 декабря на европейском первенстве ирландец стал лучшим на 1500 метров вольным стилем за 14:09.11 секунды. Там ему не хватило пары секунд до мирового рекорда Флориана Уэллброка (14:06,88), который был показан ЧМ-2021.

5 декабря Уиффен надел "золото" ЧЕ-2023 на дистанции ​​400 метров вольным стилем (3:35,47).