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Спорт

На ЧМ-2025 по плаванию побит мировой рекорд 14-летней давности

Плавание Мировой Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 10:52 Фото: Instagram/world_aquatics
23-летний знаменитый французский пловец Леон Маршан улучшил мировой рекорд легендарного американца Райана Лохте на 200 метров комплексом, который держался 14 лет, сообщает Zakon.kz.

Данное событие случилось 30 июля в рамках полуфинального заплыва на чемпионате мира по водным видам в Сингапуре, где французу не было равных на финише – 1.52,69.

В итоге Леон Маршан обновил рекорд, которым ранее владел Райан Лохте (1.54,00). Американец свое достижение показал на ЧМ-2011 в китайском Шанхае.

Маршан является четырехкратным олимпийским чемпионом Парижа-2024, а также он ранее поднимался пять раз на высшую ступень пьедестала почета на мировом первенстве.

Стоит подчеркнуть, что достижение Леона стало первым мировым рекордом текущего чемпионата мира в Сингапуре.

Два дня назад на этих соревнованиях историческим показателем отметилась 12-летняя китаянка Юй Цзыди.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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