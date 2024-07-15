Сестра Шавката Рахмонова умилила фанатов роликом с мужем

Сестра известного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Сора 15 июля 2024 года опубликовала новое видео с мужем – депутатом Алматинского областного маслихата и мастером спорта по джиу-джитсу Нурсултаном Орынбасаровым. Под публикацией супругам пожелали счастья, сообщает Zakon.kz.

Шутливый ролик, опубликованный в Instagram, спортсменка подписала лаконично: "Куда ты, туда и я".

На публикацию в числе первых отреагировал муж Соры, который оставил в комментариях воздушный поцелуй.

В свою очередь фолловеры пожелали супругам счастья. Их умилило видео Соры с мужем:

"Правильно".

"Сора – прекрасная".

"Два батыра. Счастья вам!"

"Красавица и красавчик. Пара, на которую смотреть интересно".

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23 ноября 2023 года депутат Алматинского областного маслихата и мастер спорта по джиу-джитсу Нурсултан Орынбасаров сделал предложение руки и сердца Соре Рахмоновой. На него сестра знаменитого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова ответила согласием.

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Свадьба Нурсултана Орынбасарова и Соры Рахмоновой прошла 10 декабря.