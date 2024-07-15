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Сестра Шавката Рахмонова умилила фанатов роликом с мужем

Сестра Шавката Рахмонова умилила фанатов роликом с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 18:28 Фото: Instagram/sora_rakhmonova_
Сестра известного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Сора 15 июля 2024 года опубликовала новое видео с мужем – депутатом Алматинского областного маслихата и мастером спорта по джиу-джитсу Нурсултаном Орынбасаровым. Под публикацией супругам пожелали счастья, сообщает Zakon.kz.

Шутливый ролик, опубликованный в Instagram, спортсменка подписала лаконично: "Куда ты, туда и я".

На публикацию в числе первых отреагировал муж Соры, который оставил в комментариях воздушный поцелуй.

В свою очередь фолловеры пожелали супругам счастья. Их умилило видео Соры с мужем:

  • "Правильно".
  • "Сора – прекрасная".
  • "Два батыра. Счастья вам!"
  • "Красавица и красавчик. Пара, на которую смотреть интересно".

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23 ноября 2023 года депутат Алматинского областного маслихата и мастер спорта по джиу-джитсу Нурсултан Орынбасаров сделал предложение руки и сердца Соре Рахмоновой. На него сестра знаменитого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова ответила согласием.

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Свадьба Нурсултана Орынбасарова и Соры Рахмоновой прошла 10 декабря.

Динара Халдарова
Шавкат Рахмонов Рахмонов Шавкат 2024 год Спортсмены
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