Сестра Шавката Рахмонова умилила фанатов роликом с мужем
Фото: Instagram/sora_rakhmonova_
Сестра известного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Сора 15 июля 2024 года опубликовала новое видео с мужем – депутатом Алматинского областного маслихата и мастером спорта по джиу-джитсу Нурсултаном Орынбасаровым. Под публикацией супругам пожелали счастья, сообщает Zakon.kz.
Шутливый ролик, опубликованный в Instagram, спортсменка подписала лаконично: "Куда ты, туда и я".
На публикацию в числе первых отреагировал муж Соры, который оставил в комментариях воздушный поцелуй.
В свою очередь фолловеры пожелали супругам счастья. Их умилило видео Соры с мужем:
- "Правильно".
- "Сора – прекрасная".
- "Два батыра. Счастья вам!"
- "Красавица и красавчик. Пара, на которую смотреть интересно".
Материал по теме
Сестра Шавката Рахмонова поделилась радостным событием
23 ноября 2023 года депутат Алматинского областного маслихата и мастер спорта по джиу-джитсу Нурсултан Орынбасаров сделал предложение руки и сердца Соре Рахмоновой. На него сестра знаменитого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова ответила согласием.
Свадьба Нурсултана Орынбасарова и Соры Рахмоновой прошла 10 декабря.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript