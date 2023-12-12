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Названы лучшие футболисты Африки по итогам 2023 года

Лучший игрок Африки Фото: Instagram/victorosimhen9
24-летний нападающий итальянского клуба "Наполи" и сборной Нигерии Виктор Осимхен признан лучшим африканским футболистом 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Нигерийский форвард получил приз CAF (Конфедерация футбола Африки) по итогам 2023 года, оставив позади себя Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Ашрафа Хакими (ПСЖ), передает пресс-служба CAF

Футбол Лучший игрок

Фото: Instagram/victorosimhen9

В прошлом сезоне Осимхен в составе своего клуба стал чемпионом Италии и лучшим бомбардиром Серии А, с активом в 26 голов. Он также отметился 10 голами за сборную Нигерии в отборочном турнире Кубка африканских наций, где был признан лучшим снайпером.

Футбол Лучший вратарь

Фото: Instagram/bounouyassine_bono

Приз лучшего вратаря Африки 2023 года достался голкиперу саудовского "Аль-Хилаля" и сборной Марокко – 32-летнему Яссин Буну. В этой номинации он опередил Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") и Мохамед Эль-Шенави ("Аль-Ахли").

Лучшим тренером года африканского континента объявлен Валид Реграги, который довел сборную Марокко до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре.

CAF также объявила имена, которые заслужили победу в других номинациях: Камара (Сенегал, "Лучший молодой игрок"), Дэзире Эллис (ЮАР, "Лучший женский тренер"), Асисат Ошоала (Нигерия, "Лучшая футболистка").

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