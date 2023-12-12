Самый титулованный футболист Казахстана стал директором "Астаны"

Серебряный призер чемпионата КПЛ-2023, столичный футбольный клуб "Астана" пригласил на должность технического директора известного в прошлом игрока казахстанской сборной Самата Смакова, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует пресс-служба "Астаны", 12 декабря состоялось официальное представление 45-летнего казахстанского специалиста. Самат Смаков имеет богатую игровую карьеру в качестве футболиста, занимал должности гендиректора в клубе "Актобе". В нынешнем сезоне вывел команду "Елимай" в Премьер-лигу, работая там в качестве главного тренера.

В обязанности Смакова будет входить техническое обеспечение деятельности спортивного департамента, в том числе вопросы строительства и успешного функционирования футбольной академии "Астаны".

Самат Смаков является самым титулованным футболистом республики. Он шестикратный чемпион страны, пятикратный призер и четырехкратный лучший футболист Казахстана. Рекордсмен выступлений за сборную, в форме казахстанской дружины сыграл 76 матчей.

