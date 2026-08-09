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Спорт

Самат Смаков стал главным тренером "Атырау"

ФК Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 06:20 Фото: Instagram/fc_atyrau
8 августа футбольный клуб "Атырау" объявил о назначении Самата Смакова на должность главного тренера команды, сообщает Zakon.kz.

Самат Смаков оставил заметный след в казахстанском футболе еще будучи игроком:

  • провел 76 матчей за национальную сборную Казахстана;
  • шесть раз становился чемпионом страны;
  • четырежды признавался лучшим футболистом Казахстана.

Динамично развивалась и тренерская карьера. Смаков работал в тренерском штабе клуба "Ордабасы", возглавлял команду "Елимай". Под его руководством семейский клуб завоевал путевку в Премьер-лигу. Позже Самат Смаков занимал должность технического директора в клубе "Астана", а затем стал главным тренером "Жетысу".

Поэтому неудивительно, что его тепло встретили в клубе.

"Желаем нашему новому главному тренеру удачи, больших успехов и ярких побед вместе с "Атырау"!" – говорится в сообщении клуба.

В 10-м туре Премьер-лиги "Атырау" примет "Актобе" 9 августа на "Туркестан Арене".

"Команда из Атырау проводит домашние матчи на чужой арене из-за неготовности основного стадиона", – объяснили в пресс-службе КПЛ.

Перед матчем пресс-служба футбольного клуба "Атырау" поделилась в своих соцсетях фотографиями с первой тренировки под руководством легенды казахстанского футбола.

ФК Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 06:20

Фото: Instagram/fc_atyrau

Днем ранее Казахстанская федерация футбола представила нового главного тренера сборной Казахстана.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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