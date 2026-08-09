Самат Смаков стал главным тренером "Атырау"
Самат Смаков оставил заметный след в казахстанском футболе еще будучи игроком:
- провел 76 матчей за национальную сборную Казахстана;
- шесть раз становился чемпионом страны;
- четырежды признавался лучшим футболистом Казахстана.
Динамично развивалась и тренерская карьера. Смаков работал в тренерском штабе клуба "Ордабасы", возглавлял команду "Елимай". Под его руководством семейский клуб завоевал путевку в Премьер-лигу. Позже Самат Смаков занимал должность технического директора в клубе "Астана", а затем стал главным тренером "Жетысу".
Поэтому неудивительно, что его тепло встретили в клубе.
"Желаем нашему новому главному тренеру удачи, больших успехов и ярких побед вместе с "Атырау"!" – говорится в сообщении клуба.
В 10-м туре Премьер-лиги "Атырау" примет "Актобе" 9 августа на "Туркестан Арене".
"Команда из Атырау проводит домашние матчи на чужой арене из-за неготовности основного стадиона", – объяснили в пресс-службе КПЛ.
Перед матчем пресс-служба футбольного клуба "Атырау" поделилась в своих соцсетях фотографиями с первой тренировки под руководством легенды казахстанского футбола.
Днем ранее Казахстанская федерация футбола представила нового главного тренера сборной Казахстана.