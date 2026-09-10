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Спорт

"Сабах" vs. "Манчестер Юнайтед": кто проиграл в Лиге чемпионов

Футбол, поле, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 03:57 Фото: Instagram/manutd
Бакинский "Сабах" разгромно уступил английскому "Манчестер Юнайтед" в гостевом матче в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Матеус Кунья, Бруно Фернандеш, Беньямин Шешко и Лисандро Мартинес.

Казахстанский голкипер и капитан "Сабаха" Стас Покатилов вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов "Сабах" сыграет с пражской "Славией", "Манчестер Юнайтед" встретится с "Атлетико". Игры назначены на 13 октября.

Ранее мы писали о матче "Реал Мадрид" vs. "Интер": кому досталась победа в Лиге чемпионов.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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