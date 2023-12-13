Бензема вывел "Аль-Иттихад" в четвертьфинал клубного ЧМ-2023 по футболу

В Саудовской Аравии стартовал клубный чемпионат мира 2023 года по футболу. В матче открытия турнира местный "Аль-Иттихад" во главе со своим лидером Каримом Бензема обыграл новозеландский "Окленд" со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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Французский форвард "Аль-Иттихада" поучаствовал в разгроме новозеландцев, забив третий мяч хозяев турнира на 40-ой минуте первого тайма. А перед этим у саудовского клуба отличились две другие звезды, Ромариньо и Канте, передает пресс-служба FIFA. Самые горячие моменты и голы этого поединка можно посмотреть здесь.







Фото: Instagram/karimbenzema

Теперь команда Бензема сыграет с египетской командой "Аль-Ахли" в четвертьфинале КЧМ-2023. Другую путевку в полуфинал данных соревнований 15 декабря разыграют мексиканский "Леон" и "Урава Ред Даймондс" (Япония).



Главные фавориты этого турнира, победители Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес, "Манчестер Сити" (Англия) и "Флуминенсе" (Бразилия), вступят в борьбу со стадии полуфиналов.

Финал клубного мирового первенства пройдет 23-го декабря, начало запланировано на 00:00 по времени Астаны.