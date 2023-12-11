Опубликовано полное расписание игр клубного ЧМ-2023 по футболу

12 декабря в городе Джидда (Саудовская Аравия) стартует клубный чемпионат мира 2023 года по футболу с участием ведущих семи клубов планеты, сообщает Zakon.kz.

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За титул лучшей команды мира в этом году поспорят 7 коллективов, которые стали сильнейшими в своих главных клубных турнирах ассоциаций, передает пресс-служба FIFA.



1. "Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия) – чемпион страны, хозяева КЧМ-2023.

2. "Манчестер Сити" (Англия) – победитель Лиги чемпионов УЕФА.

3. "Флуминенсе" (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес.

4. "Урава Ред Даймондс" (Япония) – победитель азиатской Лиги чемпионов

5. "Леон" (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

6. "Аль-Ахли" (Египет) – победитель африканской Лиги чемпионов.

7. "Окленд Сити" (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов зоны Океания.

В матче открытия клубного турнира, 13 сентября встретятся "Аль-Иттихад" и "Окленд Сити", начало в 00:00 по времени Астаны.

Матч №3, 15 декабря: (20:30). "Леон" – "Урава Ред Даймондс".

Матч № 2, 16 декабря: (00:00). "Аль-Ахли" – победитель матча "Аль-Иттихад" и "Окленд Сити".

19 декабря: (00:00). Полуфинал №1. "Флуминенсе" – победитель матча №2.

20 декабря: (00:00). Полуфинал №2. "Манчестер Сити" – победитель матча №3

22 декабря, (20:30). Матч за 3-е место КЧМ-2023.

23 декабря (00:00). Финал турнира.





Действующим победителем этих соревнований является мадридский "Реал". Самый титулованный клуб планеты в решающем поединке прошлого турнира победил саудовский "Аль-Хиляль" со счетом 5:3.