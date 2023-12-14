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Батыр Джукембаев защитил титул в бою против экс-чемпиона мира

Казахстанский боксер защитил титул чемпиона WBA Continental Фото: Instagram/batyr_jukembaev
Утром 14 декабря казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев вышел на ринг в городе Плант-Сити (штат Флорида, США), где сумел победить опытного француза Мохамеда Мимуна и защитил свой титул чемпиона WBA Continental, сообщает Zakon.kz.

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Уроженец Жамбылской области одолел сильного соперника, за плечами которого немало серьезных встреч. 36-летний Мохамед Мимун в 2022 году владел титулом чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе.

Бокс Титульный бой

Фото: Instagram/batyr_jukembaev

Несмотря на солидную репутацию француза, казахстанский боксер был уверен в успехе и добился своей цели. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Батыра Джукембаева единогласным решением судей – 98:92, 98:92, 99:91, сообщает Boxcingscene.

Победа над Мимуном стала для казахстанца 22-й в его профессиональной карьере. Последние четыре боя Джукембаев выиграл, но потерпел одно поражение от Субриэля Матиаса.

В поединке с французским экс-чемпионом мира Джукембаев защитил титул чемпиона WBA Continental North Americas в первом полусреднем весе. 

Ранее в Алматы прошел вечер профессионального бокса.

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Джукембаев Батыр
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