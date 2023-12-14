Батыр Джукембаев защитил титул в бою против экс-чемпиона мира
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Уроженец Жамбылской области одолел сильного соперника, за плечами которого немало серьезных встреч. 36-летний Мохамед Мимун в 2022 году владел титулом чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе.
Фото: Instagram/batyr_jukembaev
Несмотря на солидную репутацию француза, казахстанский боксер был уверен в успехе и добился своей цели. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Батыра Джукембаева единогласным решением судей – 98:92, 98:92, 99:91, сообщает Boxcingscene.
Победа над Мимуном стала для казахстанца 22-й в его профессиональной карьере. Последние четыре боя Джукембаев выиграл, но потерпел одно поражение от Субриэля Матиаса.
В поединке с французским экс-чемпионом мира Джукембаев защитил титул чемпиона WBA Continental North Americas в первом полусреднем весе.
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