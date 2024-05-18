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Усик против Фьюри – итоги боя за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 04:44 Фото: Telegram/Чемпионат
В ночь на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде боксер Александр Усик сошелся на ринге с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, сообщает Zakon.kz.

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Прогревом к бою можно назвать финальную дуэль взглядов Усика и Фьюри 17 мая, которая закончилась потасовкой.

Также интерес к бою вызвало присутствие Криштиану Роналду.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 04:44

Фото: Instagram/trboxeo

Выход на ринг Фьюри сопроводил танцевальными движениями, которые судя по откликам зала ввели зрителей в экстаз.

Но в девятом раунде Александр Усик отправил его в нокдаун и выиграл решением, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Оценки судей получились раздельными. В любом случае Усик остался непобежденным. Он – первый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов. Для Фьюри – это первое поражение в карьере.

Теперь по условиям контракта, Усик и Фьюри проведут реванш во второй половине этого года, но без титула IBF: Усик оставит его вакантным, чтобы не защищать перед обязательным претендентом.

Расклады букмекера на поединок Усик – Фьюри. А 11 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 19 казахстанец Куат Хамитов уступил российскому бойцу Александру Шлеменко.

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