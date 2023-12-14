Казахстан открыл счет в матче против Нидерландов

Фото: скриншот видео

Казахстан открыл счет в матче против Нидерландов. С начала встречи национальную сборная Казахстана по футзалу уже забила два гола, сообщает Zakon.kz.

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