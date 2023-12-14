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Сборная Казахстана обыграла Нидерланды и пробилась на ЧМ-2024 по футзалу

спорт Фото: Акорда
Сборная Казахстана по футзалу сыграла против Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

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Матч закончился со счетом 2:0.

спорт

Фото: Акорда

Первым отличился Биржан Оразов. Он буквально сразу вывел сборную Казахстана вперед. Второй гол забивает забил Дуглас Жуниор.

президент РК

Фото: Акорда

Отметим, что на матче присутствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Нидерланды
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