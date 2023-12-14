Сборная Казахстана обыграла Нидерланды и пробилась на ЧМ-2024 по футзалу
Фото: Акорда
Сборная Казахстана по футзалу сыграла против Нидерландов, сообщает Zakon.kz.
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Матч закончился со счетом 2:0.
Фото: Акорда
Первым отличился Биржан Оразов. Он буквально сразу вывел сборную Казахстана вперед. Второй гол забивает забил Дуглас Жуниор.
Фото: Акорда
Отметим, что на матче присутствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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